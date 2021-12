Unternehmen aus Kaarst : Netzbetreiber kündigen Vertrag mit Stromanbieter Stromio

Die Kunden von Stromio sind seit Mittwoch in die Grundversorgung gefallen. Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

Kaarst Kunden des Stromanbieters Stromio erhalten ihre Elektrizität nach Angaben der Netzbetreiber seit Mittwoch vom örtlichen Grundversorger – in diesem Fall Eon.

Der Grund: Die vier Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) haben ihre Verträge mit Stromio kurzfristig gekündigt, wie am Dienstag bekannt wurde. Die sogenannten Bilanzkreis-Verträge sollten mit Ablauf des Dienstags enden. „Stromio konnte seinen Bilanzkreisverpflichtungen nach eigenen Angaben nicht mehr nachkommen“, sagte ein Sprecher des Übertragungsnetzbetreibers 50Hertz. Bestätigt wurde die Kündigung auch von Amprion , TransnetBW und Tennet.

Das in Kaarst ansässige Unternehmen Stromio war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Auch auf der Internetseite gab es zunächst keine Informationen über die Kündigung. Mehrere Medien und ein Internetportal hatten zuvor über die Kündigung durch die ÜNB berichtet. Wieviele Kunden betroffen sind, ist nicht bekannt.

Die Verbraucher müssen allerdings keinen Stromausfall befürchten. Der Strom fließt durchgehend weiter. Es gibt in solchen Fällen keine Versorgungsunterbrechung, wie die Verbraucherzentrale berichtet. Der örtliche Grundversorger übernimmt die Strom- oder Gaslieferung zunächst als sogenannte Ersatzversorgung. In diesem Fall springen Eon als Grundversorger ein, da das Unternehmen in diesem Netzgebiet die meisten Kunden versorgt.