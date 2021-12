Kirchen in Kaarst : Heiligabend-Gottesdienste unter 3G

Kaarst Sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche halten ihre Gottesdienste an Weihnachten unter der 3G-Regelung ab. Für Heiligabend-Gottesdienste in der evangelischen Kirche ist allerdings eine Anmeldung nötig.

Katholische Kirche Nach Angaben von Ulrich Eßer, leitender Pfarrer der katholischen Pfarreiengemeinde Kaarst-Büttgen, gibt es an Heiligabend in allen Stadtteilen insgesamt acht Gottesdienste. Vier weitere finden am 2. Weihnachtsfeiertag, dem Gedenktag des ersten Märtyers Stephanus, statt. Für alle Gottesdienste gilt die 3G-Regelung – neben Geimpften und Genesenen dürfen auch Menschen mit einem tagesaktuellen Corona-Test in der Kirche dabei sein. „Aus Erfahrung des vergangenen Jahres verteilen sich die Besucher an Heiligabend immer ganz gut auf die Gottesdienste“, erklärt Ulrich Eßer im Gespräch mit unserer Redaktion. Deshalb bietet die katholische Kirche auch so viele an Heiligabend an. „Das ist zwar anstrengend für uns alle, aber so sind wir auf der sicheren Seite“, so Eßer. Hinzu kommen sechs Krippenfeiern in den Alten- und Pflegeheimen. Diese sind nur für die Bewohner.

Evangelische Kirche An Heiligabend feiert die evangelische Kirchengemeinde Kaarst insgesamt neun Gottesdienste: Zwei in der Auferstehungskirche an der Grünstraße, jeweils drei in der Lukaskirche (Holzbüttgen) und der Johanneskirche (Büttgen) sowie die Vesper um 18 Uhr in St. Antonius Vorst. Für alle Gottesdienste müssen die Gläubigen Karten reservieren – und die meisten sind schon ausgebucht. Nach Angaben von Pfarrer Martin Pilz gibt nur noch Karten für die Vesper in Vorst sowie die Abendgottesdienste um 22 Uhr in der Johanneskirche und um 23 Uhr in der Lukaskirche. „Die Zahl der Plätze ist wegen Corona limitiert“, sagt Pilz. An seinem 17-Uhr-Gottesdienst in Kaarst beispielsweise dürfen in diesem Jahr nur 100 Gläubige teilnehmen, „es waren mal 400“, so Pilz. Am ersten Feiertag gibt es einen Gottesdienst in der Auferstehungskirche (10 Uhr), am zweiten zur gleichen Zeit in der Johanneskirche. Für beide ist keine Anmeldung nötig.