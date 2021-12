Kaarster macht einmalige Entdeckung : Henne legt grünes Riesen-Ei

Kaarst Ein Hobby-Hühnerhalter aus Kaarst hat in seinem Stall einen einmaligen Fund gemacht: Seine Henne „Gestiefelter Kater“ hat ein Riesen-Ei gelegt – und das ist auch noch grün. Was der Halter zu dem Fund sagt.

Franz-Josef Mrotzek staunte nicht schlecht, als er eines Morgens in seinen Hühnerstall ging, um wie immer die gelegten Eier seiner Hennen einzusammeln. Was er fand, hat er so in seinem Leben noch nie gesehen – und Mrotzek hat Hühner zu Hause, seitdem er denken kann. „Das sieht man nicht alle Tage“, erklärt der Schreinermeister im Gespräch mit unserer Redaktion. Seine zwei Jahre alte Henne namens „Gestiefelter Kater“ hat ein Riesen-Ei gelegt, das die Größe von zwei normalen Eiern hat. Selbst in einen XXL-Eierkarton passt es nicht rein. Das besondere daran: Der „Gestiefelte Kater“ ist eine Grünlegerin. Das heißt: Sie legt Eier mit türkisfarbener Schale. Für die Färbung sorgt der Gallenfarbstoff Oocyan. Ein solches Ei von einer Grünlegerin hat Mrotzek aber noch nie gesehen, wie er sagt. „Das ist schon verdammt groß“, so Mrotzek. Dagegen ist der „Gestiefelte Kater“ eigentlich recht klein. Insgesamt leben vier Grünlegerinnen in Mrotzeks Stall im Garten. Bislang habe das Huhn immer ganz normale Eier gelegt.