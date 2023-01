Betrüger in Kaarst Falscher Sohn erbeutet Geld in Kaarst

Der lebensältere Mann war in Sorge und zeigte sich bereit, eine hohe Bargeldsumme in einem Briefumschlag an einen Kurierfahrer zu übergeben, um das Medikament bezahlen zu können. Die Übergabemodalitäten wurden genau geklärt und der Kaarster übergab gegen 12 Uhr an der Roseggerstraße den Umschlag an einen etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann, der circa 160 bis 170 Zentimeter groß und mit einer schwarzen Kapuzenjacke bekleidet gewesen sein soll. Die Kapuze hatte er dabei tief ins Gesicht gezogen. Anschließend jedoch rief der Senior seine Schwiegertochter an und entgegen der Aussage seines „Sohnes“ war sie sehr wohl telefonisch erreichbar - zu Hause und nicht im Krankenhaus. Der Senior erstattete Anzeige.