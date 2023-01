Nach Diskussionen in Dormagen Was der Dienstwagen der Kaarster Bürgermeisterin kostet

Neben der Bürgermeisterin fahren auch die Technische Beigeordnete Sigrid Burkhart und der Erste Beigeordnete Sebastian Semmler einen Dienstwagen: einen VW Passat Variant Comfortline. Der Listenpreis für diese Pkw beträgt 37.455 Euro, die monatliche Leasingrate für die Stadt beträgt 265 Euro – plus Benzinkosten. Auch in diesen Fällen wurde bei drei Unternehmen angefragt, am Ende erhielt das günstigste Angebot den Zuschlag. „Auch für die Beigeordneten gilt: Kein Fahrer, bei Bedarf kann sich eine Servicekraft hinter das Steuer setzen“, so Böttner abschließend.