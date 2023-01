Karnevalssänger aus Kaarst Ralf Schüller freut sich auf die Session mit der „Jolly Family“

Auf die neue Session blickt Schüller schon mit großer Vorfreude, auch wenn die Buchungen der Band bislang eher zurückhaltend sind. „Wir haben rund 30 Auftritte bislang“, sagt Schüller. Dabei tritt die „Jolly Family“ nicht nur in Düsseldorf auf, sondern versucht auch, das Ruhrgebiet zu erobern. Sogar eine Anfrage aus Datteln sei zuletzt bei der Band eingegangen, nachdem sie auf einem Auftritt in Oberhausen war. In den Anfangszeiten nahm die „Jolly Family“ zwischen 300 und 500 Euro Gage pro Auftritt, mittlerweile liegt der Preis bei rund 800 Euro. „Damit liegen wir im unteren Bereich der Düsseldorfer Bands“, so Schüller. An den jecken Tagen selbst ist die Band natürlich unterwegs, bereits am 4. Februar wird es stressig für die: „Da sind wir voll mit Terminen, ganz Düsseldorf scheint da Sitzungen abzuhalten“, sagt Schüller. An Altweiber spielt die Band auf dem Rathausplatz, im Henkelsaal und in weiteren Kneipen, an Rosenmontag sind Schüller und seine Kollegen auf dem Schwanenmarkt anzutreffen. Dort treten sie kostenlos auf. „Wir haben einfach Bock drauf, für die Menschen dort ein bisschen Musik zu machen“, sagt er.