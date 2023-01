Kabarett in Kaarst Mirja Regensburg erklärt dem Publikum, was Mann und Frau ausmacht

Frauen sollen rund 9000 Wörter am Tag sprechen, Männer dagegen nur 2000. Mirja Regenburg liegt da ganz sicher im fünfstelligen Bereich. Sie liebt es, im Rekordtempo zu sprechen und die Stimme dabei in Frequenzen abgleiten zu lassen, die wahrscheinlich auch von Fledermäusen wahrgenommen werden können. Ihr Thema sind Mann und Frau mit den jeweiligen geschlechtsspezifischen Besonderheiten. Es machte ihr sichtlich Spaß, mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen. „Bringen Sie Ihr Kind auch mit dem Lastenrad in die Disco?“, wollte sie wissen. Die Nordhessin gab an, sich nach 16 Jahren in Köln „eingerheinländert“ zu fühlen. Der 47-Jährigen gelang es, ihr Publikum fast pausenlos zum Lachen zu bringen. Sie empfahl ihr Buch „Im nächsten Leben werd‘ ich Frau“.