Digitalisierung an der Realschule Wenn Schüler mit dem iPad lernen

Die Klasse 6a der Realschule Kaarst hat Englischunterricht. Anstatt ins Buch zu schauen, stehen auf den Tischen iPads. Auch Lehrerin Ann-Catrin Jaeger hat ein Tablet in der Hand, der Bildschirm wird auf ein Smartboard übertragen. „Sie haben alle Hördateien auf dem Tablet und können sich die Texte angucken. Es sind auch Tafelbilder auf dem Tablet gespeichert“, erklärt Andrea Adrian, Konrektorin an der Realschule. Lernen im digitalen Zeitalter halt. Die Realschule ist von den weiterführenden Schulen in Kaarst die erste, die fast komplett digitalisiert ist. Jeder der rund 500 Schüler hat ein Tablet bekommen, auch die Lehrer wurden mit einem digitalen Endgerät ausgestattet.