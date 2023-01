Einstimmige Abstimmung Driescher Schützen erhöhen Jahresbeitrag

Was dann folgte, hätte Matthias Urban wohl gern selber übernommen: Sein Vater Günther wurde für die lange Zeit, in der er dem Vorstand der Bruderschaft angehörte, einstimmig und unter tosendem Beifakk zum Ehrenmitglied ernannt. Seit mehr als 28 Jahren war er zunächst als stellvertretender, später als hauptverantwortlicher Geschäftsführer und in den vergangenen Jahren als Beisitzer im Vorstand aktiv. Auch stand er 2007/2008 als Schützenkönig an der Spitze der Driescher Schützen.