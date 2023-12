Besondere Aktion zu Weihnachten „Ein Teil mehr“ für die Kaarster Tafel

Und so funktioniert die Aktion: Beim Einkauf – bislang ist als Partner lediglich der Rewe-Markt von Thomas Röttcher auf der Neusser Straße mit an Bord – sollen die Menschen einfach ein Teil an der Kasse mehr kaufen. Ein „Teil“ sollen dabei im besten Fall ein haltbares Lebensmittel wie Reis, Zucker, Nudeln, Suppen, Wurst in Dosen oder Baby-Nahrungsmittel sein oder auch Waschmittel oder Hygieneartikel. Einfach einen Artikel mehr in den Einkaufskorb legen, bezahlen und vor dem Supermarkt bei den ehrenamtlichen Helfern des Vereins abgeben, schon hat man eine gute Tat vollbracht. „Wir bauen die Aktion gerade auf und wollen sie an verschiedenen Stellen weiterführen“, sagt Ursula Baum. Wer also einen „Stellplatz“ vor seinem Geschäft für den Verein „Kaarster helfen“ zur Verfügung stellen kann, soll sich melden. Vor dem Supermarkt von Thomas Röttcher kamen am vergangenen Samstag bereits vier volle Einkaufswagen durch diese Aktion zusammen. „Die Intention ist es, an Weihnachten zu teilen“, sagt Baum. Sie kann sich vorstellen, die Aktion in den Sommerferien zu wiederholen, um dann noch einmal auf das Angebot der Kaarster Tafel aufmerksam zu machen und die Menschen mitzunehmen.