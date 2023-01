Gastronomie in Kaarst Restaurant Pavito öffnet unter neuer Leitung

Generell hat Memili nicht viel an dem Konzept geändert: Der Gastronom behält die Köche und die Servicekräfte, die Speisekarte ist fast fertig. „Wir bieten einen Mittagstisch an, der ist günstiger als am Abend. Und wie früher werden wir saisonale Spezialitäten anbieten wie Pfifferlinge oder Gänsebraten“, so Memili. Im Vergleich zum „alten“ Pavito wird er die Preise etwas nach unten schrauben, verspricht aber weiterhin eine gute Qualität. Was Memili definitiv ändern wird: Er ist im Gegensatz zum vorherigen Inhaber selbst vor Ort und arbeitet mit. „Ich möchte für die Gäste da sein, das ist das Wichtigste für mich“, sagt er. Im Restaurant des Rittergut Birkhof habe er gesehen, dass die Gastronomie wieder aufblüht nach der Corona-Pandemie, das hat seinen Entschluss, einen eigenen Laden aufzumachen, bestärkt. „Ich erwarte von Kaarst viel, die Stadt birgt großes Potenzial vom Klientel her“, glaubt er. Das „Pavito“ soll auch Gäste aus Meerbusch oder Düsseldorf anlocken, die Nähe zur Autobahn könnte dabei behilflich sein.