Skaterhockey-Bundesliga Crash Eagles Kaarst feiern in Krefeld ihren nächsten DM-Titel

Nach dem schleppenden Start in die Saison der Skaterhockey-Bundesliga war damit nicht zu rechnen, doch die Crash Crash Eagles Kaarst haben es tatsächlich noch geschafft. Dank einer bärenstarken Play-off-Phase haben sie ihren DM-Titel aus dem vergangenen Jahr verteidigt. Der 5:4 (2:1, 1:3, 2:0)-Sieg im dritten und entscheidenden Spiel gegen Crefelder SC bedeutete den sechsten nationalen Titel für die Kaarster in ihrer Geschichte. Klar, dass es anschließend kein Halten mehr gab, in in der Prall gefüllten Halle der Krefelder, die aus der Normalrunde als Erster hervorgegangen waren, feierten die Kaarster ausgiebig. Aber auch anschließend gaben die Eagles Vollgas, die Meisterfeier im „Alten Rathaus Kaarst" dauerte bis in die Morgenstunden. Für den Torwart Richard Steffen, der auch dieses Mal eine starke Vorstellung zeigte, war es ein perfekter Abschied. In der nächsten Saison wird der 19-jährige Junior Max Drücker zusammen mit Roman Lienaerts (20) aus der Reserve das Kaarster Tor hüten.