Oktoberfest in Büttgen : Kaarster feiern wie in München

Foto: Dieter Staniek 22 Bilder 1700 Besucher beim Oktoberfest in Büttgen.

Büttgen 1700 Gäste kamen zum Oktoberfest der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft und genossen den Abend in Tracht und mit bayerischem Bier. Einziger Wermutstropfen im Vorfeld: Die Ankündigungsplakate waren beschädigt worden.

Der Vorverkauf lief nicht so wie in den vergangenen Jahren, viele der Werbeplakate waren mutwillig beschädigt worden. Aber dann wurde doch alles gut: Mit 1700 Besuchern war das 5. Oktoberfest der Büttgener St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft nur geringfügig schlechter besucht als im vergangenen Jahr, als 1800 Menschen für einige Stunden den bajuwarischen Lebensstil pflegten.

Beide Bands, „Die Lammertzberger Buabn“ und die „Alpenbanditen“ sind schon auf dem Münchner Oktoberfest, dem Original also, aufgetreten. Die „Alpenbanditen“ waren jetzt zum ersten Mal in Büttgen. Was wieder erstaunte: Kaum ein Besucher, der sich nicht dem inoffiziellen Dresscode unterworfen hatte. Die Dirndl scheinen immer schöner zu werden und auch viele Männer sahen so aus, als hätten sie aufgerüstet: Statt des rotweißkarierten Hemdes und der Lederhose aus dem Supermarkt wirkte am Samstag vieles edler als zu den Anfängen.

Info Erstes Oktoberfest in Büttgen vor vier Jahren Wann Vor vier Jahren feierten die Büttgener St. Sebastianer ihr 600-jähriges Bestehen. Damals gab es zum ersten Mal ein Oktoberfest. Die Resonanz war so groß, dass vier weitere Feste folgten. Was Der halbe Liter für 5,50 Euro war die gängige Größe. Die klassischen Ein-Liter-Gläser gab es nur auf besonderen Wunsch.

Yannick Tillmann aus Holzbüttgen kam in einem Sweatshirt mit folgender Aufschrift, mit der er das Tragen einer schnöden Stoffhose erklärte: „Meine Lederhose trägt noch der Hirsch.“ Eine Lederhose trug unter anderem Ansgar Leitzke. Fast auf die Stunde genau vor einer Woche hatte er noch in gedecktem Zwirn im Pfarrzentrum die Jan van Werth-Ehrenplakette als Vorsitzender der Fördergemeinschaft Braunsmühle entgegengenommen. Organisator Siegfried Hämel kam noch einmal auf die Plakate zu sprechen: „Wir haben das Zerstören der Plakate angezeigt.“ Was ihn ein wenig tröstete: „Der oder die Täter hatten es auch auf andere Plakate abgesehen.“ Werbeträgerinnen waren in diesem Jahr Chiara Pigerl (22) und Jana Vollmert (23). „Die Resonanz war schon sehr positiv, wir sind oft angesprochen worden“, erklärte Chiara. Beide „Fotomodelle“ hatten ein original Oktoberfest-Bier, ein Löwenbräu, in der Hand: „Das schmeckt gut“, sagte Jana. Wie sie sich gestern Morgen fühlten, ist nicht überliefert. Fest steht aber, dass das Oktoberfestbier rund 20 Prozent mehr Alkohol enthält als in diesen Regionen gängiges Alt oder Pils. Trotzdem wurde wie auch in den Vorjahren friedlich gefeiert. „Heute ist Winzerfest“, sangen die „Lammertzberger Buabn“. Sie erinnerten mit diesem Song daran, dass neben Bier auch Weine auf der Getränkekarte standen.