Bericht im Jugendhilfeausschuss : 27 drogenabhängige Kaarster lassen sich beraten

Foto: dpa, David Ebener Infos Das sind die gefährlichsten Drogen der Welt.

Kaarst So sehr auch davor gewarnt wird: Immer wieder fallen Senioren auf den „Enkeltrick“ herein. Andererseits: In einem kleinen Teil der Enkelgeneration stoßen Warnungen vor Drogen beharrlich auf taube Ohren.

Für Norbert Bläsing, Leiter der Jugend- und Drogenberatung in Neuss bedeutet dies einen krisensicheren Arbeitsplatz und jede Menge zu tun. Junge Kaarster mit einem Suchtproblem und deren Angehörige werden ebenfalls in Neuss beraten.

Die Statistik gibt nur eine Zahl her, wenn es darum gibt, die Drogenproblematik im Rhein-Kreis Neuss auf Kaarst runterzubrechen: Sie lautete im Jahre 2018 27: So viele Intensivklient(inn)ein wurden im vergangenen Jahr aus Kaarst betreut. Ein Jahr zuvor waren es 26, davor 25 und im Jahre 2015 29. Ein Trend ist von diesen Zahlen nicht ablesbar. Diese Erkenntnis ergibt sich auch, wenn man sich die Zahlen der anderen kreisangehörigen Gemeinden anschaut – mit einer Ausnahme: In größeren Städten ist die Zahl im Verhältnis zur Einwohnerzahl deutlich höher.

Norbert Bläsing machte im Jugendhilfeausschuss deutlich, dass seine Beratungsstelle eine Fülle von Angeboten mache, alleine, aber auch mit Kooperationspartnern. „Ab dem 30. September wird es bei der VHS im Romaneum wieder ein Selbstkontrolltraining, das SKOLL, geben. Es hat sich als sehr wirksam erwiesen, ist aber offenbar noch nicht so bekannt“, erklärte der 57-Jährige, der noch auf kurzfristige Anmeldungen hofft.