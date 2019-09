Gesundheitsunternehmen : IT-Spezialist für Medizin bald in Kaarst

So könnte der Campus des DGN-Firmensitzes in Kaarst aussehen. Mit den Bauarbeiten soll noch in diesem Jahr begonnen werden. Grafik: DGN. Foto: DGN

Kaarst Die Deutsche Gesundheitsnetz Service GmbH wird 2021 von Düsseldorf nach Kaarst ziehen und sich im Gewerbegebiet Hüngert niederlassen. Damit hat die Wirtschaftsförderung das erste größere Unternehmen in die Stadt gelockt.

Endlich bewegt sich etwas in einem der Gewerbegebiete der Stadt Kaarst. Die Deutsche Deutsche Gesundheitsnetz Service GmbH (DGN) siedelt sich ab 2021 unweit am Hüngert, also unweit des Kaarster Kreuzes, an. Der Kaufvertrag über ein rund 8400 Quadratmeter großes Grundstück wurde von DGN-Geschäftsführer Armin Flender und dem Kaarster Wirtschaftsförderer Sven Minth unterzeichnet.