Klimaaktionstag auf dem Rathausplatz : Kaarst demonstriert für besseres Klima

Bei der Demonstration auf dem Kaarster Rathausplatz am Freitag waren bis zu 500 Menschen dabei. Viele hatten Plakate mitgebracht oder an diesem Tag gemalt. Foto: Stephan Seeger

Kaarst Rund 500 Menschen sind zur Demonstration auf den Kaarster Rathausplatz gekommen. Die Ergebnisse aus Berlin wurden kritisiert.

Beim Schlusslied waren die meisten der rund 500 Demonstranten, die am Mittag auf dem Rathausplatz in Kaarst dabei waren, schon wieder weg. Als der Song „We are the World“ von „USA for Africa“ aus dem Jahr 1985 angestimmt wurde, fehlten nur die Feuerzeuge. Die Stimmung hatte etwas Melancholisches.

Das lag vor allem an dem Klimapaket, dass die Koalition in Berlin am frühen Freitagmittag verabschiedet hat. Werner Kindsmüller, einer der Organisatoren der Demonstration in Kaarst und Mitglied in der Bewegung „Kaarster for Future“, nannte diese bei der Abschlusskundgebung einen „Skandal“. Der CO2-Preis für den Verkehrs- und Gebäudesektor soll künftig bei zehn Euro liegen – und damit viel zu niedrig nach Ansicht von Kindsmüller und dem Publikum, dass die Brandrede des Klimaschützers immer wieder mit Applaus bedachte. „Deshalb wird Deutschland wieder die Klimaziele verpassen, damit kriegen wir in Deutschland auch keine Mobilitätswende hin“, sagte er.

Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus (r.) hat mit dem neu gegründeten Chor das Abschlusslied gesungen. Foto: Stephan Seeger

Info

Mobilität ist auch einer der größten Kritikpunkte für die Stadt Kaarst. Als Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus die Ergebnisse der Workshops, die an diesem Tag stattgefunden hatten, übergeben wurde, sprach sie genau diesen Punkt an. „Wir brauchen auf der einen Seite ein anderes Mobilitätskonzept. Wir brauchen einen stärkeren ÖPNV und mehr Radwege“, sagt sie. Es müsse bei den Bürgern wieder das Bewusstsein geschaffen werden, dass kürzere Wege auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad bewältigt werden können und nicht mit dem Auto. „Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem alle das Problem erfasst haben. Es kann nicht sein, dass wir alles zerstören, was über Millionen Jahre aufgebaut wurde“, sagte Nienhaus. Einar Rasmussen, der Nienhaus die Ergebnisse überreichte, forderte in erster Linie CO2-neutrale Gebäude. „Wir bauen einige neue Schulen in Kaarst und jedes Jahr eine Kita. Wir müssen diese Gebäude alle klimaneutral bauen“, sagt Rasmussen.

Die Kinder des Kinderbildungszentrums in Büttgen traten ebenfalls auf. Foto: Stephan Seeger