Johanniter-Stift in Kaarst : „Angehörige lassen sich oft zu spät beraten“

Johanniter-Stift in Kaarst

Kaarst Vor dem Welt-Alzheimertag sprechen der Leiter des Johanniter-Stifts und die Pflegerin über die Krankheit.

Michael Heine Ich finde es wunderbar, dass es diesen Tag gibt. Denn er ist ein guter Anlass, auf diese Erkrankung aufmerksam zu machen. Zumal es große Wissenslücken in der Bevölkerung im Umgang mit Demenzkranken gibt.

Johanniter-Haus in Kaarst wohnen 24 Betroffene. 35 Mitarbeiter kümmern sich um die Bewohner – darunter Pflegefachkräfte, Betreuungsassistenten und Alltagsbegleiter.

Zahlen In der Bundesrepublik leiden nach Angaben der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft rund 1,7 Millionen Menschen unter dieser Krankheit. Tendenz steigend.

Sie suchen regelmäßig ehrenamtliche Mitarbeiter für das Johanniter-Haus 1, in dem Demenzkranke leben. Ist es schwieriger, für diese Arbeit Ehrenamtler zu finden?

Fritsch-Tenhagen Es kann einfach sein, wenn man mit Empathie und Wertschätzung den Erkrankten begegnet. Es hilft, sich auf deren Gedankenwelt einzulassen. Ich gebe mal ein Beispiel: Ein 80-jähriger Herr hier bei uns denkt jeden Morgen an seine Arbeit und will entsprechend täglich aufbrechen. Meine Kollegen und ich gehen seine Gedankenwelt mit und reden mit ihm über seine bevorstehenden Aufgaben.

Fritsch-Tenhagen Jeder hat sein Einzelzimmer mit eigenem Bad, in dem selbstbestimmtes Leben möglich ist. Das heißt: Wer Langschläfer ist, schläft aus. Wer eher nachtaktiv ist, kann sich in unserem Haus eine Beschäftigung suchen. Wir arbeiten hier nach dem Motto „Suchend reagieren“.

Was bedeutet das konkret?

Fritsch-Tenhagen Wenn beispielsweise ein Bewohner nicht isst, versuche ich die Gründe herauszufinden. Liegt es am Essen? An der Farbe des Tellers? An der Art des Servierens? Oder daran, dass er lieber mit den Fingern statt mit Besteck essen möchte? Uns ist es wichtig, flexibel zu reagieren.