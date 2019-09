Beschaffungsordnung in Kaarst verabschiedet : Evangelische Kirche setzt ab sofort auf Bio

Holzbüttgen Die evangelische Kirchengemeinde hat sich selbst auferlegt, künftig nur noch Lebensmittel mit Bio-Siegel einzukaufen.

Die evangelische Kirchengemeinde setzt in Sachen Lebensmittel künftig auf Bio: In einer vor wenigen Tagen verabschiedeten Beschaffungsordnung verpflichtet sich die Gemeinde selbst dazu, ab sofort nur noch bio-zertifizierte Lebensmittel aus lokaler Produktion zu kaufen. Das bedeutet im Einzelnen, dass das gekaufte Fleisch, Obst und Gemüse, die Kalt-Getränke wie Limonade, Cola, Bier, Sekt und Wein ein entsprechendes Siegel tragen müssen. Aber: das europäische Bio-Siegel reicht nicht aus, denn dort können bis zu 0.9 Prozent gentechnisch veränderte Organismen enthalten sein. „Im Vergleich mit 40 anderen Bio-Siegeln steht es auf dem letzten Platz“, sagt Wolfgang Weber, Umweltbeauftragter der evangelischen Kirchengemeinde. „Das ist bei anderen Labels nicht so. Die Sachen sollten also Bioland-, Naturland- oder Demeter-Siegel tragen“, so Weber weiter.