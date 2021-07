LVR-Klinik : Demenz-Gruppe startet wieder

Langenfeld Nach den Ferien können sich Angehörige Demenzerkrankter in einer Gesprächsgruppe austauschen. Treffpunkt: Gerontopsychiatrisches Zentrum an der Lessingstraße.

(og) Das erste Treffen der Angehörigen-Selbsthilfegruppe beginnt am Dienstag, 24. August, um 18 Uhr (bis 19.30 Uhr). Nach einer coronabedingten Durststrecke startet die Gesprächsgruppe für Angehörige von Demenzerkrankten wieder mit ihrem Angebot in den Räumen des Gerontopsychiatrischen Zentrums an der Lessingstraße in Langenfeld. Die Verantwortlichen der Gerontopsychiatrischen Ambulanz und die Alzheimer Gesellschaft Mettmann – Selbsthilfe Demenz haben sich darauf geeinigt, erst nach den Sommerferien wieder mit der Gruppe zu beginnen.