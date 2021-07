Michael Simon de Normier : Filmproduzent bangt um Angehörige nach Hochwasser-Katastrophe

Foto: René Staebler In Sorge: Michael Simon de Normier.

Berlin Der Filmproduzent Michael Simon de Normier (“Der Vorleser) vermisst Angehörige im Katastrophengebiet. Der 48-Jährige schildert im Gespräch seine Hilflosigkeit. "Es sind Bilder wie im Krieg“, sagt er.

Die schreckliche Ungewissheit, das Gefühl, dass etwas Schlimmes passiert sein könnte. Dass die eigenen Eltern und der Bruder nicht mehr am Leben sind. Seit Donnerstag ist Filmproduzent Michael Simon de Normier (48) in großer Sorge. Der bekannte Filmemacher, der 2009 mit "Der Vorleser" mit Kate Winslet in einer der Hauptrollen gleich fünf Mal für den Oscar prämiert wurde, vermisst seine Familie, die in Swisttal (Rhein-Sieg-Kreis, NRW) und im Kreis Ahrweiler (Rheinland-Pfalz) lebt.

Der Wahl-Berliner, Vater einer sechsjährigen Tochter, macht sich viele hundert Kilometer entfernt große Sorgen nach der verheerenden Hochwasser-Katastrophe. Der 79-jährige Papa wurde mittlerweile in einer Turnhalle gefunden - nach einer dramatischen Rettungsaktion mit dem Hubschrauber. Von seiner 76-jährigen Mutter und dem Bruder fehlt weiterhin jede Spur.

"Meine Schwester rief mich aus Heidelberg an. Sie ist Medizinerin und hat es irgendwie geschafft, unseren Vater ausfindig zu machen", berichtet Michael Simon de Normier im Gespräch unserer Redaktion erleichtert. Aber: Die Sorge um Mutter und Bruder bleibt. Die Eltern sind geschieden, die Mutter lebte in einer Seniorenresidenz in Bad Neuenahr.

Der bekannte Produzent und Regisseur weiß, dass ihm zurzeit die Hände gebunden sind. "Am liebsten würde ich mich sofort ins Auto setzen, aber das geht leider nicht. Es fahren ja nicht mal Züge." Dankbar ist er vor allem der zweiten Ehefrau seines Vaters, die dessen persönlicher Schutzengel war. Denn der Senior, Ingenieur für Garten- und Landschaftsbau, weigerte sich zunächst standhaft, den alten Fachwerkhof, den er seit Anfang der 1990er Jahre unter ökologischen Aspekten und nach eigenen Vorstellungen aufwändig umgebaut und mühevoll restauriert hatte, zu verlassen. Ein Kindheitstraum, den er sich erfüllt hatte.

"Wasser und Schlamm standen schon etwa 1,30 Meter hoch im Erdgeschoss", hat de Normier erfahren. Er vermutet: "Es sieht nicht gut aus für das alte Fachwerkhaus. Wenn es noch steht, muss es vielleicht abgerissen werden, weil alles schimmelt und instabil ist." Der kleine Bach am Grundstück seines Vaters habe "die Autobahn gesprengt und für ein Loch gesorgt, als ob Kontinentalplatten sich verschoben hätten". Zu Hause in Berlin sah Michael Simon de Normier die schrecklichen Bilder von den reißenden Fluten, die unter anderem das malerische Ahrtal zerstörten, in dem er früher so gern mit dem Fahrrad unterwegs war. "Es sind Bilder wie im Krieg, eine echte Ausnahmesituation." Jetzt hofft er auf ein Lebenszeichen der Mutter und seines Bruders, um dann ins betroffene Katastrophengebiet zu fahren "sobald es möglich und sinnvoll ist".