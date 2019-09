Als Telekom-Mitarbeiter ausgegeben : Polizei nimmt Trickdiebe in Driesch vorläufig fest

Kaarst Der Kaarster Polizei ist ein Trickdieb-Trio ins Netz gegangen. Die mutmaßlichen Telekom-Mitarbeiter wollten Senioren in Driesch abzocken.

Die Kaarster Polizei hat am Donnerstag nach eigenen Angaben ein Trio mutmaßlicher Trickdiebe vorläufig festgenommen. Gegen 14 Uhr klingelte ein Unbekannter bei einer Seniorin an der Straße „Am Haindörnchen“ in Driesch. Er gab sich als Mitarbeiter der Telekom aus und verschaffte sich unter dem Vorwand, er wolle die Internetleitungen prüfen, Zutritt zur Wohnung. Desweiteren erklärte er, dass er auch noch die Strahlung im Haus messen müsse und die Bewohnerin dazu in ihrem Sessel sitzen bleiben solle. Das kam der Seniorin seltsam vor und sie forderte ihn nachdrücklich auf, ihre Wohnung zu verlassen. Danach informierte sie die Polizei. Bei der Fahndung fiel den Beamten ein verdächtiger grauer Opel mit drei Insassen auf, von denen einer der Beschreibung des Tatverdächtigen entsprach. Die Durchsuchung von Wagen und Personen führte unter anderem zur Sicherstellung von Schmuck, einer höheren Summe Bargeld sowie eines gefälschten Mitarbeiterausweises der Telekom. Das Trio wurde vorläufig festgenommen. Ermittlungen ergaben Hinweise auf ein weiteres Opfer in der Straße „Im Driescherfeld“. Die Seniorin hatte aufgrund des seriösen Auftretens und des Mitarbeiterausweises zunächst keinen Verdacht geschöpft. Erst im Nachhinein wurde das Fehlen von Schmuck und Bargeld bemerkt. Es meldeten sich zudem noch zwei weitere Senioren an der Straße „Am Haindörnchen“, bei denen ein vermeintlicher Telekom-Mitarbeiter geklingelt hatte. Beide jedoch hatten den mutmaßlichen Trickdieb noch an der Tür abgewiesen. Die drei Verdächtigen erwartet ein Ermittlungserfahren wegen Bandendiebstahls.