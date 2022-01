Nachruf : Als Gesundheitsmanager war Wolfgang Holz ein Pionier

Kaarst Wolfgang Holz ist im Alter von 78 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben. Der Kaarster Rotarier hat das Evangelische Krankenhaus in Düsseldorf geprägt. Ein Nachruf.

In der Gesundheitsbranche genießt der Name Wolfgang Holz auch mehr als 13 Jahre nach seinem Eintritt in den Ruhestand einen exzellenten Namen, der untrennbar mit der Entwicklung des Evangelischen Krankenhauses an der Kirchfeldstraße in Düsseldorf zu einem modernen Gesundheitszentrum verbunden ist. Der promovierte Betriebswirt verwaltete das Krankenhaus mit heute 513 Betten in neun Fachkliniken und 1500 Mitarbeitern als Verwaltungsdirektor (1983 bis 2008) nicht nur, sondern er gestaltete es. Immer wieder ging er als Pionier voran, wenn andere noch zögerten. Er war der Motor, als 1988 die Kinderambulanz gegründet wurde, ebenso stand er 1994 an der Wiege des Hospizes – damals erst die vierte Einrichtung dieser Art in Nordrhein-Westfalen. Auch die Gründung für Physiotherapie 1997 geht auf seine Initiative zurück.