Provokative Aktion in Kaarst : Initiative „schmückt“ Bäume mit Plakaten

Kaarst Die Klimainitiative „Kaarster for Future“ hat am Wochenende Weihnachtsbäume mit Plakaten statt Kerzen und Kugeln vor die Geschäftsstellen von CDU und Grünen gelegt. Die Parteien reagieren überrascht auf die Kritik zum Radverkehr.

Sowohl die Christdemokraten als auch die Grünen zeigten sich am Montag verwundert über die Art und Weise der Kritik. „Es war ein bisschen überraschend“, gesteht der CDU-Vorsitzende Christian Horn: „Es ist schade, dass man mit solchen polemischen Aktionen auf ein sachliches Thema zugehen will. Wir werden den Pfad der politischen Auseinandersetzung zu dem Thema nicht verlassen und uns nicht provozieren lassen“, so Horn weiter. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Ingo Kotzian ergänzt: „Schade, dass ausgerechnet vom Wortführer eine Sachlichkeit gefordert wird, die wir nicht verlassen haben und nicht verlassen werden.“ Das Thema Mobilität liege der CDU am Herzen, und der Radverkehr sei nur ein Teil dessen. „Deshalb haben wir auch ein Mobilitätskonzept und kein Radfahrkonzept in Auftrag gegeben“, stellt Kotzian klar. Die Initiative blende die Verabschiedung der Maßnahmen im vergangenen Jahr aus, die zum Teil noch nicht umgesetzt seien. Das liege aber nicht an der Politik, sondern auch an der Verwaltung.