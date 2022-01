Google-Trends : Welche Begriffe suchten Kaarster 2021 im Internet?

Kaarst Pro Tag verzeichnet die Suchmaschine Google 3,5 Milliarden Suchanfragen weltweit. Doch was waren die häufigsten Suchbegriffe 2021 in Kaarst? Eine Auswertung.

Auf Platz 1 der Top Trends für Kaarst ist der Begriff „EM 2021“ zu finden. Die EurDopameisterschaft fand im vergangenen Jahr vom 11. Juni bis zum 11. Juli in zehn europäischen Städten und der asiatischen Stadt Baku statt, am Ende gewann Italien im Finale gegen England im Londoner Wembleystadion den Titel. Deutschland scheiterte bereits im Achtelfinale an Erzfeind England. Erst auf Platz zwei lander der Begriff „Corona“. Seit nunmehr zwei Jahren dominiert das Virus das Leben der Menschen auf der ganzen Welt, daher hätte man diesen Begriff eigentlich auf Platz 1 vermutet. Auf Platz 3 ist der Suchbegriff „Bundestagswahl 2021“ zu finden. Bei dieser Wahl am 26. September holte die SPD knapp vor der CDU die meisten Stimmen, Olaf Scholz wurde im Dezember zum neuen Kanzler vereidigt. Im Vorfeld der Wahl hatten sich die Christdemokraten durch mehrere grobe politische Fehler selbst am meisten geschadet. CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet verlor in den Wochen vor der Wahl von Tag zu Tag mehr Stimmen, am Ende musste er eine schmerzhafte Niederlage einstecken.