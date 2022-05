Kirchengemeinden in Düsseldorf : Zwei neue evangelische Pfarrer

Die beiden evangelischen Pfarrer Frank W. Echsler und Florian Schneider (v.l.) treten ihren Probedienst in Düsseldorf an. Foto: evdus

Düsseldorf Florian Schneider und Frank W. Echsler treten nun ihren Probedienst an. Sie werden in einem gemeinsamen Gottesdienst in ihr Amt eingeführt.

Die evangelische Emmaus-Kirchengemeinde erhält mit Florian Schneider und die Kirchengemeinde Düsseldorf-Mitte mit Frank W. Echsler jeweils einen Pfarrer im Probedienst. In einem gemeinsamen Gottesdienst in der Kreuzkirche, Collenbachstraße 10, werden sie am Samstag, 28. Mai, um 14 Uhr von Superintendent Heinrich Fucks zum Dienst in der Gemeinde ordiniert. Mit der Ordination feiern sie ihre Berufung zur öffentlichen Verkündigung des Wortes Gottes, zur Verwaltung der Sakramente, sowie zur Seelsorge. Um eine Anmeldung für die Feier der Ordination wird unter www.düsseldorf-mitte.de gebeten.

Florian Schneider ist seit März mit einer halben Stelle Pfarrer in der Emmaus-Kirchengemeinde und arbeitet mit der anderen Hälfte seiner Stelle als Seelsorger an der Stiftung Evangelisches Krankenhaus Düsseldorf (EVK) und dem dortigen Hospiz. „Die Begleitung der Menschen in ihren unterschiedlichen Lebenskontexten liegt mir sehr am Herzen. Ich bin dankbar, einen Teil meines Dienstes am Evangelischen Krankenhaus Düsseldorf zu tun, denn hier findet das Leben mit all seinen Gegebenheiten statt“, sagt Schneider. In der Emmaus-Kirchengemeinde will der 33-Jährige, der in Duisburg geboren wurde und in Oberhausen aufwuchs, seinen Arbeitsschwerpunkt auf junge Erwachsene und Familien ausrichten.

Der 30-jährige Frank W. Echsler stammt aus dem Landkreis Friesland in Niedersachsen. Er tritt nun seinen Probedienst an, der Oktober 2022 bis September 2023 durch eine Hospitanz beim WDR in Köln unterbrochen wird. Dort will Echsler die Grundlagen des Journalismus in Rundfunk, Fernsehen und Social Media zu lernen.

Geht es um seine Leidenschaft, die Musik, sagt der Pfarrer: „Musik ist meine Form der Spiritualität. Ich liebe es, mit anderen im Chor zu singen, besonders geistliche Werke.“ In der Gemeindearbeit schätzt er besonders das Zusammenwirken von Ehren-und Hauptamtlichen und „die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, um gemeinsam den Spuren Gottes in unserem Leben nachzugehen“.