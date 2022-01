Ausblick auf das kommende Jahr : Seniorenbeirat bereitet Konzept zur digitalen Hilfestellung vor

Kaarst Auch das Jahr 2021 war für den Kaarster Seniorenbeirat durch die Corona-Pandemie geprägt. Im Jahr 2022 plant das Gremium die Erstellung eines Hilfskonzeptes für Senioren im Hinblick auf Computer und Smartphones.

Trotz aller Einschränkungen begann der Seniorenbeirat mit der Arbeit. Die Mitglieder halfen bei der Errichtung eines Bücherschrankes in Büttgen oder gestalteten das Seniorenkino mit. Auch im Stadtrat feierte das Gremium Erfolge. So wurden die Errichtung von Sitzbänken und Abfallbehältern für Spaziergänger, die Realisierung von Mitfahrbänken, die zwischenzeitlich durch Sponsoring in der Umsetzung sind und das Anbringen von Handläufen an den Treppen des Albert-Einstein-Forums beschlossen.