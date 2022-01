Zu wenig Mitglieder anwesend? : FWG fechtet Beschlüsse der Ratssitzung an

Josef Karis und Sandra Pauen von der FWG Kaarst. Foto: Stephan Seeger

Kaarst Auf der letzten Ratssitzung des Jahres 2021 am 16. Dezember waren nicht alle Mitglieder anwesend, da sie aufgrund der Corona-Situation nur in Sollstärke stattfand. Die FWG Kaarst fechtet die Beschlüsse dieser Ratssitzung an.

Die Fraktionen durften also nur einen Teil ihrer Mitglieder zu der Sitzung schicken. Und genau das ist der Grund, warum die FWG Kaarst die Beschlüsse dieser Ratssitzung anfechtet. Unter anderem wurde die Erhöhung der Grundsteuer B beschlossen. Die beiden Fraktionsvorsitzenden Sandra Pauen und Josef Karis fordern in einem Brief an Bürgermeisterin Ursula Baum, der unserer Redaktion vorliegt, die Aufhebung „sämtlicher Beschlüsse“ und einen neuen Termin.