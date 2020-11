Naturschutzbund Kaarst : Ein Waldkauzkasten gegen die Mäuseinvasion

Büttgen Der Naturschutzbund Kaarst hat gemeinsam mit der Gruppe Solidarische Landwirtschaft Düsseldorf auf einem Acker südlich von Büttgen einen Waldkauzkasten aufgehängt, weil sich dort zwischen den Gemüsebeeten Mäuse sehr wohl fühlen.

Was tun? „In gemeinsamer Überlegung mit dem Nabu Kaarst fiel die Entscheidung für einen Waldkauzkasten“, erklären Mechthild Freier und Lothar Siegroth von Solawi. Schnell war er gebaut. „Die Jahreszeit ist günstig, denn diese Eulen befinden sich in der Herbstbalz. Und vielleicht sucht ja ein Pärchen noch ein neues Domizil“, hofft Ulrike Silberbach von der Nabu-Ortsgruppe Kaarst. Also wurde in der vergangenen Woche ein neuer Kasten aufgehängt, außerdem Sitzstangen für Eulen, Falken und Bussarde, die ebenfalls geschickte Mausejäger sind. Im kommenden Frühjahr sollen noch Eigenheime für Feldsperlinge hinzukommen. Sie stehen schon beim Nabu bereit. Da aber Spatzen gerne in Gruppen brüten, muss eine aufwändige Konstruktion erstellt werden. „Es macht Freude, gemeinsam in und mit der Natur zu arbeiten“, sagt Ulrike Silberbach.