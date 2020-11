Kaarster Bürgermeisterin Ursula Baum : „Ich setzte auf eine gute Zusammenarbeit“

Kaarst Bei der ersten Sitzung des neuen Kaarster Stadtrats wurde Ursula Baum als Bürgermeisterin vereidigt. Sie führte ihre erste Sitzung souverän, wenn auch etwas nervös am Anfang.

Ursula Baum musste ein bisschen warten, ehe sie an der Reihe war. Erst rund 20 Minuten, nachdem die Ratssitzung im Albert-Einstein-Forum begonnen hatte, wurde sie als neue Bürgermeisterin vereidigt. Die Zeremonie übernahm Ute Wieland, die laut Geschäftsordnung als ältestes Mitglied die Ratssitzung leiten muss, solange die Bürgermeisterin noch nicht vereidigt ist.

Nach dem der Applaus der Ratsmitglieder durfte Baum dann auch endlich in ihrer Funktion als Bürgermeisterin sprechen. „Von hier oben ist das noch einmal ein ganz anderes Gefühl“, sagte sie. Gemeinsam mit dem Stadtrat wolle sie das Beste für Kaarst erreichen. „Ich möchte darum bitten, dass wir immer fair miteinander umgehen“, erklärte Baum. „Ich weiß, dass wir nicht immer der gleichen Meinung sind. Aber wir sind in einer Demokratie und das ist nun einmal so.“ Wenn eine Abstimmung erfolgt ist, müsse das beste Ergebnis für die Stadt auf den Weg gebracht werden. „Dafür sind wir gewählt worden“, so Baum.