Kunst in Kaarst : Malerei und Fotografie perfekt kombiniert

Galerist Stefan Fries neben einem Bild von Laura Bofill. Foto: Georg Salzburg (salz)

Kaarst Unter dem Titel „Feminidad Natural“ zeigt Laura Bofill bis zum 15. Januar Werke in der Galerie Fries. Wer die Bilder sehen möchte, muss sich vorher anmelden.

Es ist die erste Ausstellung in diesem Jahr, die am Samstag in der Galerie Fries, Düsselstraße 21, eröffnet wurde. Und es war in Corona-Zeiten keine normale Vernissage: Interessenten mussten sich vorab ein Zeitfenster aussuchen und sich dann anmelden, um die neuesten Arbeiten von Laura Bofill sehen zu können. Einfach mal so reinschauen, ist in Zeiten der Pandemie unmöglich. Ein Lichtblick ist aber, dass überhaupt wieder Kultur angeboten wird.

Dass die Zahl der Voranmeldungen äußerst gering war, überraschte Stefan W. Fries nicht sonderlich: „Die Leute scheuen sich wegen der Pandemie zu kommen.“ So als hätte er’s geahnt, hatte er einen Ausstellungskatalog im PDF-Format erstellt, der auf Wunsch per E-Mail und damit garantiert frei von Viren zugestellt wird. Der Name Bofill hat in der Galerie an der Düsselstraße seit Jahren einen guten Klang. Josef Bofill, der Vater von Laura, ist seit Jahren in der Galerie Fries vertreten. Auch Mutter Carme Alwaiger hat bereits in Kaarst ausgestellt, ebenso wie Bruder Pep.