Naturschutz in Alpen : Nabu verkauft wieder Äpfel von der Streuobstwiese am Ratsbongert

Nach dem Erfolg beim Auftakt, hofft der Nabu erneut auf großen Andrang am Ratsbongert. Foto: Nabu

Alpen Der Naturschutzbund in Alpen verkauft nach dem Erfolg vor zwei Wochen erneut am Ratsbongert wieder unbehandeltes Obst traditioneller Sorten – zum Einlagern.

Der Streuobstverkauf auf dem Ratsbongert geht in diesem Herbst in die zweite Runde. Nach dem überwältigenden Erfolg der ersten Verkaufsaktion findet am Freitag, 30. Oktober, von 13 bis 16 Uhr erneut ein mobiler Obstverkauf in Höhe der Gaststätte Zum Dahlacker statt.

Da beim ersten Mal das große Interesse an Obst von ungespritzten Streuobstwiesen selbst Kunden aus der weiteren Umgebung angelockt und zu einem schnellen Abverkauf einiger Sorten geführt habe, so die Nabu-Ortsgruppe Alpen, biete sie nun eine Neuauflage an. Der Schwerpunkt liege dieses Mal auf lagerfähigem Obst. So seien Apfelsorten wie Rheinische Schafsnase, Boskoop, Rheinischer Winterrrambour und Laxton Superb im Angebot. Darüber hinaus stünden auch Walnüsse zum Verkauf.

„Das Besondere an diesem Obst ist – neben seiner Geschmacksvielfalt – die Tatsache, dass dieses nicht gespritzt wurde. Anders als das Obst in den Regalen der Supermärkte, das zudem teils um die halbe Welt transportiert worden ist“, so Christian Chwallek, Vorsitzender des Naturschutzbundes in Alpen. Apfelsorten von Streuobstwiesen seien teilweise bis ins neue Jahr lagerfähig. Dies sei auch eine Möglichkeit, einen persönlichen Beitrag zur CO 2- Reduzierung zu leisten. Das Obst sei frisch geerntet und stamme ausschließlich von niederrheinischen Streuobstwiesen. Parallel dazu werden am Stand wieder Unterschriften für das aktuell laufende Bürgerbegehren „Volksinitiative Artenvielfalt – Insekten retten – Artenschwund stoppen!“ gesammelt. Bereits ausgefüllte Unterschriftenlisten können am Verkaufsstand sowie beim Nabu Alpen, Am Feldrain 1a, abgegeben werden. Weitere Infos bei Christian Chwallek unter Tel. 0172 3050359.

Wegen der steigenden Corona-Infektionen hat der Nabu Alpen sein für Dienstag, 3. November, geplantes Monatstreffen abgesagt.

(bp)