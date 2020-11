Kostenermittlung für Einrichtung in Büttgen : Sanierung des Sportforums wird konkreter

Kostenermittlung für Einrichtung in Büttgen

Das Sportforum in Büttgen soll energetisch saniert werden, damit weiterhin Leistungssport möglich ist. Foto: Stadt Kaarst

Kaarst Stadt, Rhein-Kreis und Trägerverein haben eine Vereinbarung über die Kostenermittlung getroffen. Die weiteren Schritte müssen mit Stadtrat und Kreis abgestimmt werden.

Dass das Sportforum in Büttgen saniert werden muss, liegt auf der Hand. Nun sollen der notwendige Umfang und vor allem die Kosten ermittelt werden. Die Stadt Kaarst, der Rhein-Kreis Neuss und der Trägerverein des Sportforums haben dazu eine Kooperationsvereinbarung unterschrieben. Damit verpflichten sich Stadt und Kreis, die Planungsmittel für die Grundlagenermittlung und die Vorplanung einer Sanierung bereitzustellen. Die Kosten werden von Stadt und Kreis zu jeweils 50 Prozent getragen. Eine Förderung durch das Land Nordrhein-Westfalen wurde in Aussicht gestellt.

Ziel ist es, den Landesleistungsstützpunkt am bisherigen Standort zu erhalten undweiter zu entwickeln. Dafür sollen unter anderem die Radrennbahn und die Funktionsräume modernisiert werden. Eine energetische Sanierung ist ebenso geplant wie der barrierefreie Zugang. Auch die technische Ausstattung für den Trainings- und Rennbetrieb des Sportforums soll den modernen Anforderungen angepasst werden. „Der Radsport in Büttgen hat Tradition und ist ein Aushängeschild für die Stadt. Dies soll so bleiben“, erklärte die ehemalige Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus, die noch im Amt war, als die Vereinbarung getroffen wurde. „Wir müssen bei der notwendigen Modernisierung des Radsportforums angesichts der angespannten Haushaltslage aber eine Kostenkontrolle garantieren. Deshalb garantiert die Vereinbarung zunächst nur die dafür notwenige Grundlagenermittlung und Vorplanung“, sagte Nienhaus weiter.