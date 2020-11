Kaarster Grundschüler verschenken Windlichter : Besonderer Martinszug zum Hospiz

Kaarst Erstklässler der Grundschule Stakerseite haben den Bewohnern des Marienheim-Hospiz selbst gebastelte Windlichter vorbei gebracht und Martinslieder gesungen. Als Gegenleistung gab es Mandarinen und Süßigkeiten.

Ein besonderer „Martinszug“ zog am Freitagmorgen die Blicke auf sich. 23 Kinder der Klasse 1a der Grundschule Stakerseite brachten Licht und Freude in das Marienheim Hospiz. Sie hatten nicht nur ihre selbst gebastelten Laternen dabei, sondern auch eigens gestaltete Windlichter, die sie den aktuell zehn Gästen des Hospizes schenkten.

„Die Laternen sind natürlich Koala-Bären, denn unsere Klasse ist die Koala-Klasse“, erklärte Lehrerin Nikola Schwarzfeller. Zusätzlich stellten die Kinder bunte Windlichter her, indem sie leere Gläser mit Transparent-Papier beklebten – eine einfache Aktion mit umso größerer Leuchtkraft in der Dunkelheit. Nikola Schwarzfeller hatte im Unterricht ausführlich das Thema Sankt Martin in Verbindung mit Licht besprochen: Der Heilige teilt seinen warmen Mantel mit dem Bettler und schenkt ihm dadurch Wärme und Geborgenheit – und damit im übertragenen Sinne ein Licht.