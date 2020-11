Einrichtung in Vorst : Kita Buntakuntla nach Wasserschaden wieder geöffnet

Einrichtung in Vorst

(NGZ) Die Kita Buntakuntla in Vorst ist wieder geöffnet. Aufgrund eines Schimmelbefalls nach einem Wasserschaden hatte die Einrichtung im Februar dieses Jahres schließen müssen. Die Kitagruppen wurden übergangsweise in der Kita Bussardstraße untergebracht.

Die Sanierungsmaßnahme wurde durch die Projektleiterin Susanne Schwarz von der Gebäudewirtschaft Kaarst (GWK) koordiniert. GWK-Geschäftsführer Andreas Moritz betont die gute Zusammenarbeit mit dem Kita-Personal, aber auch mit der Versicherung und beauftragten Unternehmen: „Ohne die tatkräftige Unterstützung der Kita-Mitarbeiter hätten wir das Gebäude nicht so schnell wieder startklar machen können. Auch die Abstimmung mit der Versicherung und beauftragten Firmen verlief reibungslos.“ Gundi Weidemann, Kita-Abteilungsleiterin bei der Stadt Kaarst, freut sich über die schnelle Wiedereröffnung: „Die Unterbringung ganzer Kitagruppen in anderen Räumlichkeiten ist immer nur eine Notlösung. Nun können sich sowohl das Kita-Personal, als auch die Kinder auf ihre frisch sanierte Kita Buntakuntla freuen.“

Im Februar hatte die Kita unmittelbar nach Bekanntwerden des Schadens Kontakt zur Stadt aufgenommen und diesen gemeldet, kurzerhand wurde die Einrichtung geschlossen und eine alternative Betreuung organisiert. Die Kita Buntakuntla ist ein Elterninitiative. Auch diese ist dankbar für die Obhut der Kinder an der Bussardstraße. Nach mehreren Übergangslösungen wurde 2014 der Neubau der Kita am Vorster Wald fertiggestellt und an den Trägerverein übergeben.