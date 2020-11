Politik in Kaarst : CDU-Vorstand stimmt Koalitionsvereinbarung mit den Grünen zu

Kaarst Nun hat auch der CDU-Vorstand die Koalitionsvereinbarung mit den Grünen abgenickt. Zum Stadtverbandsvorstand gehören noch 17 gewählte Beisitzer, Geschäftsführer und Schatzmeister. 14 Vorstandsmitglieder votierten für die Vereinbarung, drei enthielten sich.

Bis zur Neuwahl eines Vorsitzenden für die CDU in Kaarst hat vorübergehend Schatzmeister Hans-Georg Schell die Außenvertretung übernommen. Er spricht von einem erfreulichen Ergebnis und Rückenwind für die Fraktion: „Nach dem Wahlergebnis, das uns CDU-lern allen tief in die Knochen gefahren ist, hat unsere Fraktion mit Energie und Sachverstand aufbauende Verhandlungen mit der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen geführt. Und nun hat nicht nur die Fraktion mit überwältigender Mehrheit, sondern auch der Stadtverbandsvorstand für die CDU unserer Heimatstadt den Verhandlungsergebnissen breit zugestimmt. Das lässt uns Mut fassen, die Zukunft unserer Stadt mit vereinten Kräften gut gestalten zu können. Denn darum geht es ja letztendlich: Es soll unserer Heimatstadt und ihren Bürgerinnen und Bürgern zum Wohle gereichen, was Rat und Verwaltung initiieren und entscheiden“, sagt Schell. Die CDU Kaarst-Büttgen sei entschlossen, mitzuwirken am weiteren Aufbau unseres Gemeinwesens. Aufeinander zu hören und Rücksicht zu nehmen gehöre zu den Zielen in und mit der CDU.