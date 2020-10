Bürgermeister-Übergabe in Kaarst : Ursula Baum besitzt jetzt die Schlüssel für das Rathaus

Bürgermeister-Übergabe in Kaarst

Kaarst Ein emotionaler Moment für die scheidende Kaarster Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus. Am Freitag hat sie sich aus dem Rathaus verabschiedet. Die Schlüssel hält nun Ursula Baum in der Hand.

Zwar beginnt erst am Montag der Dienst der neuen Bürgermeisterin Ursula Baum, doch schon am Freitag hat sie von ihrer Vorgängerin Ulrike Nienhaus die Schlüssel für die beiden Rathäuser in Kaarst und Büttgen übergeben bekommen. Nienhaus bedankte sich bei ihren Mitarbeitern für die vergangenen fünf Jahre und zeigte dabei eine neue Seite: Sie wurde emotional wie selten und verschluckte ein paar Tränen.