Vortrag in Kaarst : Mehr Cybermobbing durch Corona

Diplom-Pädagoge Fabian Herr ist Referent beim „Bündnis gegen Cybermobbing“. In Kaarst hielt er am Mittwoch einen Vortrag. Foto: Andreas Woitschützke

Kaarst Diplom-Pädagoge Fabian Herr hat in Kaarst über Cybermobbing gegen Frauen und Mädchen informiert. Er erklärte, dass vier Elemente+ zum Mobbing gehören. Welche?

In seinem Vortrag referierte Fabian Herr über Cybermobbing als digitale Gewalt, bei der Frauen und Mädchen in jeder Form „beleidigt, gehänselt, bedroht oder lächerlich gemacht werden, indem intime oder peinliche Fotos oder Videoclips in sozialen Netzwerken, über Videoplattformen oder Chatrooms verbreitet werden“. Das Internet vergisst nichts – die Opfer leiden lebenslang. Vier Elemente gehören zum Mobbing: Täter, Ziel, Mitläufer und Zuschauer: „Streit lässt sich auflösen, Mobbing nicht“, so Fabian Herr.