Corona im Rhein-Kreis Neuss : 89-Jährige Neusserin an Folgen einer Corona-Infektion gestorben

Rhein-Kreis Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 1124 Menschen (Vortag: 1131) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. 524 von ihnen (Vortag: 517) sind vollständig geimpft. Alle Zahlen im Überblick.

Eine 89-jährige Frau aus Neuss ist an den Folgen einer Erkrankung mit dem Coronavirus verstorben. Damit steigt die Zahl der Todesopfer auf 381. Das teilt der Kreis mit. Aufgrund ihrer Erkrankung mit dem Coronavirus befinden sich aktuell 14 Personen (Vortag: 13) in einem Krankenhaus, von denen 8 (Vortag: 6) vollständig geimpft sind.

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert des Robert Koch Instituts (RKI) liegt für den Rhein-Kreis Neuss bei 127,2 (Vortag: 123,7). Unter den im Kreisgebiet aktuell mit dem Coronavirus infizierten Personen ist in 460 Fällen (Vortag: 435) die Delta-Variante und in 2 Fällen (Vortag: 2) die Gamma-Variante nachgewiesen.

Seit Pandemie-Beginn wurden im Rhein-Kreis Neuss 23 925 (Vortag: 23 876) Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt.Kreisweit 22 420 Personen (Vortag: 22 365) sind wieder von der Infektion genesen. Von den aktuell 1 124 Infizierten gehören 286 (Vortag: 294) der Gruppe der unter 20-Jährigen an. Zurzeit sind 1 232 Personen (Vortag: 1 208) als begründete Verdachtsfälle auf Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes durch die jeweilige Stadt in Quarantäne gesetzt.