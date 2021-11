Mobiles Impfangebot : Hier gibt es in Kaarst die Booster-Impfung

Hier gibt es in Kaarst die Booster-Impfung

Kaarst Wo gibt es in Kaarst ein mobiles Impfangebot. Bei welchem Angebot erhalten Interessierte bereits eine Booster-Impfung. Wir geben Ihnen einen Überblick.

Am Samstag, 13. November, bietet die Koordinierende Covid-Impfeinheit des Rhein-Kreises Neuss von 9 bis 13 Uhr ein mobiles Impfangebot im Bürgerhaus, Am Neumarkt 2-4 in Kaarst. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.