„Gesichter der Demokratie“ : Kaarster Initiative gewinnt Ursula von der Leyen

Kaarst Die Initiative „Gesichter der Demokratie“ hat einen prominenten Zugang erhalten: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist neue Fürsprecherin der Initiative, die vom Kaarster Sven Lilienström gegründet wurde.

Der 47-jährige Lilienström hat die „Gesichter der Demokratie“ vor vier Jahren ins Leben gerufen, einer Zeit, in der das Vertrauen in die Politik und in demokratische Systeme zunehmend schwand. Mehr als 100 prominente Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft hat er bislang interviewt und freut er sich über die Wertschätzung aus Brüssel: „Als pro-europäische Initiative stehen wir seit jeher für demokratische und europäische Werte. Nur ein starkes und geeintes Europa garantiert seinen Bürgern dauerhaft Frieden, Freiheit und Wohlstand. Dafür setzen wir uns ein – ehrenamtlich und mit jeder Menge Herzblut. Ein bisschen Europa kommt also auch aus Kaarst“, sagt er.