Gratis-Unterricht an Kaarster Musikschule : Musiklehrerin gibt achtjähriger Ukrainerin kostenlosen Unterricht

Kaarst Iva Jovanovich gibt der achtjährigen Polina einmal in der Woche kostenlos Klavierunterricht in ihrer Musikschule. Bald soll sie bei einem Sommerfest spielen.

Die kleine Polina hat Glück im Unglück: Zwar ist ihre Familie durch den skrupellosen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine zerrissen; ihr ältester Bruder und ihr Vater blieben in der Ukraine, mit ihrem jüngeren Bruder und ihrer Mutter Iryna kam sie vor einigen Wochen nach Kaarst. Aber das Leben der Achtjährigen bekommt jetzt eine Struktur: Sie besucht die Astrid-Lindgren-Schule ni Holzbüttgen. Und einmal pro Woche wird sie von Iva Jovanovic in der Internationalen Musikschule an der Neusser Straße am Piano unterrichtet.