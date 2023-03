Jubiläum in Kaarst Immobilien Kirchhartz feiert 50-jähriges Bestehen

Nach einem Wechsel zu einer Bauträgergesellschaft rückte es noch stärker in seinen beruflichen Fokus. Dieter Kirchhartz besuchte Fortbildungen und Lehrgänge und am 1. April 1973 machte sich das Ehepaar schließlich selbstständig: „Wir haben bei Null angefangen“, erinnert sich Marianne Kirchhartz. Immobilienmakler waren damals dünn gesät und Büttgen befand sich im Aufschwung. Das waren schon mal gute Voraussetzungen, gepaart mit dem enormen Fleiß des jungen Ehepaares. Damals bewohnte die junge Familie, zu der sich 1974 das zweite Kind gesellte, noch eine Wohnung am Rathausplatz – in der sich dann auch das Büro befand. Gemeinsam schafften sie es, Familie und berufliche Neuorientierung unter einen Hut zu bekommen: „Wir haben immer zusammen gearbeitet“, sagen sie. 1975 wurde das eigene Haus bezogen und ein Büro angebaut, in dem die Eheleute heute noch wohnen und arbeiten. Dabei stemmten sie ihr Geschäft alleine, Mitarbeiter gab es nur kurzzeitig. Das Geheimnis ihre Erfolges: „Zuverlässigkeit, Bodenständigkeit und Vertrauen sind eine gute Basis“, zählt Dieter Kirchhartz auf. Man habe sich einen Namen gemacht, auf dem man aufbauen konnte.