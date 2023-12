Kabarett in Kaarst „Die Feisten“ sorgen für ausverkauftes Einstein-Forum

„Wir sind hier lange nicht gewesen, das hat uns gefehlt“, erklärten „Die Feisten“, die seit 2013 als Duo auftreten. Früher, in größerer Besetzung, hatten sie sich „Ganz schön feist“ genannt. Es waren nicht nur über 500 Besucher im Albert-Einstein-Forum, sondern es schienen auch ganz große Fans von „Die Feisten“ gewesen zu sein: Sie gingen begeistert mit, waren bester Laune und so etwas wird auf der Bühne entsprechend wahrgenommen. Sie singen und erzählen viel, aber in einem Punkt sind sie sehr sparsam: Einer nennt sich C, der andere kommt immerhin mit dem Vornamen um die Ecke: Rainer. Die zwei kahlköpfigen Männer sehen auf den ersten Blick wie Zwillinge aus. Aber C ist der ein wenig Schmächtigere. Auf der Bühne sind sie absolut gleichwertige Partner. Sie sind Freiberufler, kennen weder Lohnfortzahlung im Krankheitsfall noch dreizehntes Monatsgehalt, aber sie scheinen sich auszukennen in den Großraumbüros der Republik. „Kriech“ da nicht rein“, lautet ein Song, den sie allen potenziellen „Arschkriechern“ gewidmet haben.