Albert-Einstein-Gymnasium in Kaarst Schüler wollen Start-up gründen

Sie sind 15, 16 und 17 Jahre alt, besuchen das Albert-Einstein-Gymnasium in Kaarst und wollen ihr eigenes Unternehmen gründen: Dominik Stroh, Niklas Nötzold und Zheyu Zhang haben die Geschäftsidee „ScrewDriver“ entwickelt und nehmen damit beim „Jugend Gründet“-Event am 29. März in Berlin teil. Dort müssen die drei Gründer ihre Idee in drei Minuten einer hochkarätigen Jury pitchen. Insgesamt zehn Schülerteams präsentieren in der Hauptstadt ihre Ideen, der beste Pitch qualifiziert sich für das Bundesfinale des Schülerwettbewerbs, der seit 2003 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird, in Stuttgart. Insgesamt gibt es drei Pitch-Events, die anderen beiden finden in Münster und München statt.