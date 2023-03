Kaarster mit Vinyl im Keller Meyer und der etwas andere Plattenladen

Sein Slogan lautet „Der etwas andere Plattenladen in Kaarst“. Was Ulf Meyer damit meint, erklärt er bei unserem Besuch in seinem Keller, in dem auf der rechten Seite Meyers private Plattensammlung mit rund 1500 Vinylscheiben, fein säuberlich in Regale geräumt, steht, auf der anderen noch einmal fast genau so viele in Kisten, die er verkauft: „Ich habe kein Ladenlokal und bin 24 Stunden erreichbar – auch am Wochenende“, sagt der 49-Jährige Musikfan. Seine Kunden bekommen sogar den Service, sich die Platten vor dem Kauf anzuhören und zurückzugeben, dann bekommen sie ihr Geld zurück. Ulf Meyer wäscht die Platten auch noch selbst. Heißt: Die Platte kommt in ein Gerät mit Borsten aus Ziegenhaaren. Hinzugegeben wird eine nicht-alkoholisierte Reinigungsflüssigkeit, die den Schmutz aus den Platten holt.