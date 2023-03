Ostermarkt in Büttgen Prima Einstimmung auf das Osterfest

Noch drei Wochen bis Ostern, das Wetter auch nicht gerade optimal am Sonntag – aber trotzdem war die Resonanz zufriedenstellend: Der Ostermarkt in Büttgen am Sonntag hatte das Zeug, um die Besucher auf das bevorstehende Fest einzustimmen. Der Regen konnte all denen nichts anhaben, die nach 13 Uhr in den Geschäften stöberten oder sich im Handwerkerzelt beraten ließen.