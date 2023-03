Finanzspritzen vom Land Verwaltung will Management für Fördermittel ausbauen

„Wichtig ist uns, die Begleitung der förderverantwortlichen Bereiche, also der Bereiche, die Maßnahmen und Projekte umsetzen“, so Thißen. Diese müssten unterstützt und beraten werden. Die Verwaltung baut derzeit eine Controlling-Liste auf, in der alle Fördermaßnahmen aufgelistet und mit Eckdaten ergänzt werden: welche Fristen gegeben sind, bis wann die Maßnahmen umgesetzt sein müssen oder bis wann die Mittel abgerufen werden dürfen, wer die wichtigsten Ansprechpartner sind. „So soll sichergestellt werden, dass uns keine Fristen verloren gehen und wir immer wissen, welche Arbeitsschritte die nächsten sind“, so Thißen. Parallel dazu soll eine Förderdatenbank aufgebaut werden, in der vom Land oder der EU angebotene Fördermittel oder -programme erfasst werden sollen, um bei geplanten Investitionsmaßnahmen schnell auf vorhandene Fördermittel zugreifen zu können.