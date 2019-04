Bürgerversammlung Holzbüttgen : Bürger sorgen sich um ihr Grundwasser

Holzbüttgen Der Rhein-Kreis ließ viele Fragen zur Verunreinigung des Grundwassers in Holzbüttgen offen.

Die Grundwasserverunreinigung in Holzbüttgen macht den Menschen Sorgen – zur Bürgerversammlung kamen rund 100 Anwohner in die Astrid-Lindgren-Grundschule. Der Rhein-Kreis Neuss signalisierte allein durch die personelle Präsenz, dass er das Problem ernst nimmt. So stellten sich Dezernent Karsten Mankowsky, Leiter des Gesundheitsamtes, Michael Dörr, Leiter des Amtes für Umweltschutz, Norbert Clever sowie Siegfried Hauswirth, unter anderem für die Trinkwasserüberwachung zuständig, den Fragen der Anwohner. Urban Wahlen, Produktgruppenleiter im Amt für Umweltschutz, fasste die bisherigen Erkenntnisse zusammen.