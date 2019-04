Büchereien Kaarst : Zuschüsse für Büchereien verteilt

Kaarst Die katholische Bücherei Kaarst erhält mit 7292,90 Euro den größten Betrag.

Von Rudolf Barnholt

Während es in umliegenden Städten wie Meerbusch oder Willich öffentliche Büchereien gibt, die einiges an Steuergeldern verschlingen, hat die Stadt Kaarst höchst überschaubare Ausgaben: Der Kulturausschuss beschloss wie in den Vorjahren, die sechs für jedermann zugänglichen katholischen und evangelischen Büchereien mit insgesamt 25.000 Euro zu unterstützen. Jede der sechs Einrichtungen erhält einen Sockelbetrag in Höhe von 1500 Euro. Die restlichen 16.000 Euro werden der Quadratmeterzahl und nach dem Einwohneranteil vergeben.

Die katholische Bücherei Kaarst bekommt nach diesem Schlüssel 7292,80 Euro und damit das größte Stück vom Zuschuss-Kuchen. Die evangelische Bücherei in Holzbüttgen kann sich auf 2962,40 Euro freuen. „Wir haben im vergangenen Jahr an allen sechs Standorten zusammen 46.500 Medien ausgeliehen“, erklärte Ingrid Gartmann, Leiterin der Katholischen Bücherei Vorst. Verteilt auf alle Büchereien waren im vergangenen Jahr insgesamt 3802 neue Medien wie Bücher, Hörbücher, CDs, DVDs, Spiele und Zeitschriften angeschafft worden. 3900 Medien waren aussortiert worden, um Platz für Neues zu schaffen. Ingrid Gartmann ist Koordinatorin der sechs Büchereien und freut sich darüber, dass im vergangenen Jahr 320 neue Leseausweise ausgestellt wurden. Während es anderswo mitunter an Ehrenamtlern mangelt, sind die Büchereien im Kaarster Stadtgebiet gut aufgestellt: 68 Personen, die allermeisten davon Frauen, üben dieses Ehrenamt mit viel Sachverstand aus. „Im vergangen Jahr hat das Team 10.550 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet“, hat Ingrid Gartmann errechnet. Und sie freut sich, dass die Zahl der Ausleihen geringfügig zugenommen hat.