Junge Bands im Rhein-Kreis : Wettbewerb für junge Musiker heißt „Young Stage“

Neuss In Kooperation mit Kaarst, Korschenbroich, Grevenbroich und Dormagen veranstaltet Neuss einen Wettbewerb unter dem Titel „Young Stage“. Es ist der neue Titel eines alten Formats, jüngst war es unter „Sing City“ bekannt und wurde von einer Agentur betreut.

Ob Solokünstler, Duo oder Band – jeder junge Musiker ist gerne gesehen. In jedem der vier genannten Standorte wird es einen Vorentscheid geben und eine Fachjury, die die Showacts live bewerten wird. Der Vorentscheid in Neuss findet am 12. Juli im Pauline-Sels-Saal des Romaneums, Brückstraße 1, statt. Die Sieger der Vorentscheide, von jedet teilenehmenden Stadt eigenverantwortlich ausgerichtet, werden zum Finale am 31. Oktober ins Greyhound-Café, Pier 1, in Neuss eingeladen.